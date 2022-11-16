РК и Саудовская Аравия заключили 23 меморандума о взаимопонимании

Photo : YONHAP News

Министерство промышленности, торговли и энергетики РК и министерство инвестиций Саудовской Аравии провели 17 ноября в Сеуле инвестиционный форум. Он приурочен к визиту в РК наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В ходе форума представители двух стран заключили 23 меморандума о взаимопонимании. Нефтеперерабатывающая компания S-Oil из Саудовской Аравии подписала три меморандума с южнокорейскими строительными компаниями. Проект стоимостью около 6 млрд долларов предусматривает строительство нефтехимических объектов в Ульсане. Это крупнейшая иностранная инвестиция для РК. Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и южнокорейские компании подписали 18 меморандумов. Они касаются участия южнокорейских компаний, в числе которых Корейская электроэнергетическая корпорация, Samsung C&T, Lotte Fine Chemical, в проектах по развитию возобновляемой энергетики, производства водорода и аммиака в Саудовской Аравии. Закреплено стремление сторон к сотрудничеству в сферах нефтехимии, производства и биотехнологий.