Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК и Саудовская Аравия заключили 23 меморандума о взаимопонимании

Write: 2022-11-17 13:20:03Update: 2022-11-17 18:48:16

Photo : YONHAP News

Министерство промышленности, торговли и энергетики РК и министерство инвестиций Саудовской Аравии провели 17 ноября в Сеуле  инвестиционный форум. Он приурочен к визиту в РК наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В ходе форума представители двух стран заключили 23 меморандума о взаимопонимании. Нефтеперерабатывающая компания S-Oil из Саудовской Аравии подписала три меморандума с южнокорейскими строительными компаниями. Проект стоимостью около 6 млрд долларов предусматривает строительство нефтехимических объектов в Ульсане. Это крупнейшая иностранная инвестиция для РК. Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и южнокорейские компании подписали 18 меморандумов. Они касаются участия южнокорейских компаний, в числе которых Корейская электроэнергетическая корпорация, Samsung C&T, Lotte Fine Chemical, в проектах по развитию возобновляемой энергетики, производства водорода и аммиака в Саудовской Аравии. Закреплено стремление сторон к сотрудничеству в сферах нефтехимии, производства и биотехнологий. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >