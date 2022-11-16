Жители РК не спешат вакцинироваться от коронавируса

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На фоне увеличения количества случаев COVID-19 южнокорейское правительство пытается активизировать вакцинацию населения. Однако многие жители страны не проявляют к ней интереса. Агентство Korea Research в период с 28 по 31 октября опросило на эту тему тысячу человек. 65% респондентов, сделавших две и более прививок, не намерены получать вакцину в зимний период. Данный показатель постоянно растёт. 34% опрошенных ответили, что вакцина не исключает вероятности заражения, 28% опасаются побочного эффекта от вакцин. Многие респонденты считают, что вакцинация проводится слишком часто. Около 20% опрошенных отказываются прививаться, поскольку уже переболели коронавирусом. Между тем, иммунитет, приобретённый в результате естественного заражения и предыдущих вакцинаций, со временем ослабевает, и его недостаточно для сдерживания вируса, учитывая появление новых штаммов и их вариантов.