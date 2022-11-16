На Бали состоялись переговоры глав МИД РК и Суринама

Photo : YONHAP News

16 ноября министр иностранных дел РК Пак Чин встретился на Бали со своим коллегой из Суринама Альбертом Рамчандом Рамдином. Переговоры на уровне глав МИД состоялись впервые за последние шесть лет. Министры отметили, что после установления дипломатических отношений в 1975 году две страны достигли высокого уровня сотрудничества. Пак Чин выразил благодарность суринамским военнослужащим, участвовавшим в Корейской войне в составе сил ООН. Он отметил, что рассматривает возможность расширения программы поддержки суринамских ветеранов и их семей. В Корейской войне в составе нидерландских войск принимали участие 115 суринамцев. Альберт Рамчанд Рамдин призвал РК активизировать инвестиции в экономику Суринама, обратив особое внимание на сферы энергетики, ископаемых ресурсов, сельского хозяйства, рыболовства и туризма. Он подчеркнул, что Суринам является центром цепочек поставок в Южной Америке.