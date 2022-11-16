Сеул сохраняет готовность к диалогу с Пхеньяном

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Сеул продолжит усилия по налаживанию диалога с Пхеньяном, несмотря на то, что вина за напряжённость на Корейском полуострове лежит на северокорейской стороне. Об этом заявил 17 ноября журналистам представитель министерства по делам воссоединения. Он отметил, что причина напряжённости не в мерах расширенного сдерживания со стороны РК и США, как уверяет Пхеньян, а в ядерной программе и провокациях Севера. Ранее в тот же день министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи подвергла критике сотрудничество Сеула, Вашингтона и Токио по вопросам северокорейской политики. Она заявила, что ответ на действия США будет «настолько жёстким, насколько США будут укреплять расширенное сдерживание в интересах своих союзников». После этого Пхеньян запустил очередную баллистическую ракету.