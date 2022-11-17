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Политика

В Сеуле состоялся саммит РК и Саудовской Аравии

Write: 2022-11-17 15:41:15Update: 2022-11-17 16:14:15

В Сеуле состоялся саммит РК и Саудовской Аравии

Photo : YONHAP News

17 ноября в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в таких областях как оборонная промышленность, атомная энергетика, создание «умных городов». Они договорились об участии южнокорейских компаний в масштабном проекте правительства Саудовской Аравии NEOM City стоимостью 500 млрд долларов. Он предусматривает развитие территории на северо-западе Саудовской Аравии. Там будет создан «умный» город с огромным инвестиционным потенциалом. Принято решение прилагать усилия для вывода двусторонних отношений на уровень «стратегического партнёрства, ориентированного на будущее». Как сообщил представитель президентской администрации, саммит проходил «в форме свободного и непринуждённого разговора».
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