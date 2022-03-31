РК и Нидерланды выведут отношения на уровень стратегического партнёрства

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Отношения между РК и Нидерландами выйдут на уровень стратегического партнёрства. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 17 ноября в Сеуле встречи президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Выступая на пресс-конференции после саммита, южнокорейский лидер отметил, что Марк Рютте входит в число мировых лидеров, с которыми Сеул поддерживает наиболее тесный диалог. Стороны обменялись мнениями по вопросам активизации сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, культуры, по региональным и глобальным вопросам. Они отметили важность партнёрства в сфере экономической безопасности, подчеркнув наличие перспектив взаимодействия РК, крупнейшего производителя полупроводников, и Нидерландов, которые выпускают оборудование по производству чипов. Были также затронуты темы партнёрства в сферах новейших технологий, энергетики, в том числе, атомной.