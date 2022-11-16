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18 ноября в Сеуле состоялся южнокорейско-испанский бизнес-форум. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в нём приняли участие около ста представителей двух стран, в том числе, премьер-министр Испании Педро Санчес, министры, главы торгово-промышленных палат и крупных компаний двух стран. Выступая на открытии форума, министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян отметил большие возможности экономического сотрудничества двух стран, учитывая масштабы и потенциал их экономик. Он выразил надежду на расширение взаимодействия в сфере автомобилей будущего, особо отметив перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Представители деловых кругов обменялись опытом выхода на рынки РК и Испании, обсудили возможности сотрудничества по различным направлениям.