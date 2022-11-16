Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В Сеуле состоялось экстренное заседание СНБ

Write: 2022-11-18 14:23:26Update: 2022-11-18 15:57:05

В Сеуле состоялось экстренное заседание СНБ

Photo : YONHAP News

18 ноября в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ). Оно было созвано в связи с запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, «Хвасон-17». Участники заседания обсудили характеристики ракеты, активность северокорейских войск и готовность южнокорейской армии к действиям в разных ситуациях. Рассматривалась также вероятность новых провокаций. Обычно в случае запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты Совет национальной безопасности проводится под председательством президента страны. Но на этот раз заседанием руководил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан. Это связано с тем, что Юн Сок Ёль встречался с премьер-министром Испании Педро Санчесом. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >