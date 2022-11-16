В Сеуле состоялось экстренное заседание СНБ

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18 ноября в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ). Оно было созвано в связи с запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, «Хвасон-17». Участники заседания обсудили характеристики ракеты, активность северокорейских войск и готовность южнокорейской армии к действиям в разных ситуациях. Рассматривалась также вероятность новых провокаций. Обычно в случае запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты Совет национальной безопасности проводится под председательством президента страны. Но на этот раз заседанием руководил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан. Это связано с тем, что Юн Сок Ёль встречался с премьер-министром Испании Педро Санчесом.