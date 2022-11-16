Президент РК дал указание укрепить силы расширенного сдерживания

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В связи с запуском Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты президент РК Юн Сок Ёль дал указание Совету национальной безопасности принять меры по укреплению сотрудничества РК, США и Японии в сфере безопасности. Сразу после окончания встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом южнокорейский лидер ознакомился с данными Объединённого комитета начальников штабов о запуске, обсудив с участниками заседания Совета национальной безопасности меры противодействия северокорейским провокациям. Он распорядился начать консультации с зарубежными странами по поводу созыва чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН и обсуждения дополнительных санкций в отношении Пхеньяна. Правительство РК опубликовало отдельное заявление, в котором осудило запуск межконтинентальной баллистической ракеты как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и «серьёзную провокацию», создающую напряжённость на Корейском полуострове и в регионе.