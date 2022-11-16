Представители РК и США обсудят вопросы экономики

Photo : YONHAP News

В декабре в Вашингтоне состоится седьмая консультативная встреча на высоком уровне по экономическим вопросам между РК и США. Замминистра иностранных дел РК Ли До Хун и помощник госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандес обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сфере цепочек поставок. Ожидается, что в повестку встречи войдёт ситуация вокруг американского Акта об инфляции, предусматривающего предоставление льгот компаниям, которые производят электромобили и их комплектующие на территории США. РК неоднократно высказывала американскому правительству опасения по поводу дискриминации иностранных автопроизводителей. 17 ноября в Вашингтоне состоялся экономический форум, организованный госдепартаментом США и Корейско-американским институтом экономических исследований (KEI). Выступая на форуме, Хосе Фернандес назвал РК важным партнёром в достижении целей Акта об инфляции.