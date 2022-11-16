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Политика

РК и Сингапур возобновляют экономические консультации на высоком уровне

Write: 2022-11-18 15:39:02Update: 2022-11-18 16:18:50

РК и Сингапур возобновляют экономические консультации на высоком уровне

Photo : KBS News

21 ноября в Сеуле состоится Восьмое консультационное совещание по экономическим вопросам представителей РК и Сингапура. Его организаторы - министерство планирования и финансов РК и министерство финансов Сингапура. Совещание пройдёт впервые с 2014 года. Оно является платформой для обсуждения вопросов сотрудничества в сферах экономики и финансов. Ожидается, что в повестку войдут оценка нынешней экономической ситуации и прогнозы её развития, а также меры противодействия нестабильности на внутреннем и внешних рынках. Помимо этого, стороны обсудят эффективность Чиангмайской инициативы (CMIM), которая включает договорённости по валютным свопам между странами АСЕАН, РК, КНР и Японией, вопросы расширения возможностей Организации макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) и другие актуальные темы. 
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