Главы РК и Испании обсудили вопросы укрепления сотрудничества

Photo : YONHAP News

РК и Испания укрепят сотрудничество в сферах новейших отраслей промышленности и строительства. Договорённость по этому поводу достигнута в ходе переговоров президента РК Юн Сок Ёля с премьер-министром Испании Педро Санчесом, состоявшихся 18 ноября в Сеуле. Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи, южнокорейский лидер отметил, что Испания имеет схожую с РК по масштабам экономику и является одной из сильнейших экономических держав Европы. По его словам, лидеры двух стран отметили большой потенциал экономического сотрудничества. Юн Сок Ёль обсудил с Педро Санчесом вопросы стратегического партнёрства. Он приветствовал расширение инвестиционных обменов, отметил сильные позиции Испании на мировом строительном рынке. Лидеры двух стран осудили ракетные провокации Севера, договорившись поддерживать тесное сотрудничество в обеспечении единства мирового сообщества в противодействии угрозам.