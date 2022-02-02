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Спорт

В Катаре открылся чемпионат мира по футболу

Write: 2022-11-21 10:43:50Update: 2022-11-21 15:50:51

В Катаре открылся чемпионат мира по футболу

Photo : YONHAP News

Вечером 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, столице Катара, состоялась торжественная церемония открытия 22-го чемпионата мира по футболу. Эмир Катара Хамад бен Халифа аль-Тани провозгласил чемпионат открытым. Мировое футбольное первенство впервые проводится на Ближнем Востоке и в зимнее время. Всего на восьми спортивных стадионах Катара состоятся 64 матча, по итогам которых будет определён чемпион мира. Для участия в первенстве отобраны 32 команды, которые разделены на восемь групп. Южнокорейская сборная попала в группу H с Португалией, Уругваем и Ганой. 24 ноября южнокорейские футболисты сыграют первый матч в групповом турнире с командой Уругвая. На 28 ноября назначена игра с командой Ганы, а на 2 декабря - с командой Португалии. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В матче открытия команда Эквадора одержала победу на командой Катара счётом 2:0. Впервые с 1934 года команда страны-хозяйки чемпионата проиграла свой первый матч.  
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