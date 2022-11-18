Пхеньян ответил на критику запуска МБР со стороны ООН

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Пхеньян выразила «глубокое сожаление» по поводу осуждения генеральным секретарём ООН запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как отмечается в заявлении министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном 21 ноября, «генеральный секретарь ООН занял весьма прискорбную позицию, забыв о цели и принципах Устава ООН и её истинной миссии, которая заключается в поддержании беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах». Чхве Сон Хи назвала запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» «законным и справедливым осуществлением права на самооборону» от военных угроз США. 18 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, в котором резко осудил запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и призвал Пхеньян немедленно прекратить дальнейшие провокационные действия.