Установлена личность ещё одного погибшего на Корейской войне

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Удалось установить личность младшего сержанта сухопутных войск РК Пхён Гви Мана, погибшего во время Корейской войны 1950-53 годов. Как сообщили 21 ноября в министерстве обороны РК, его останки были обнаружены в июле нынешнего года в ходе раскопок на местах боёв на хребте Пэнмагочжи в Демилитаризованной зоне. Пхён Гви Ман погиб в ходе боёв, которые проходили с 6 по 15 октября 1952 года. Неподалёку обнаружены его личные вещи, в том числе, авторучка с именем солдата. Принадлежность останков удалось подтвердить с помощью анализа ДНК. Пхён Гви Ман родился в городе Начжу провинции Чолла-Намдо. Он поступил на военную службу в июне 1952 года в возрасте 27 лет и был направлен в 30-й полк девятой пехотной дивизии. К настоящему времени идентифицированы останки почти двухсот южнокорейских военнослужащих, обнаруженные с момента начала раскопок в апреле 2000 года.