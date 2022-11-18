Представлен план реализации «смелой инициативы» Юн Сок Ёля

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Министерство по делам воссоединения РК представило подробный план реализации северокорейской политики нынешней администрации страны, известной как «смелая инициатива» президента Юн Сок Ёля. Она предполагает поддержку Пхеньяна в обмен на шаги по денуклеаризации. Как отмечается в материалах министерства, опубликованных 21 ноября, нынешняя южнокорейская администрация будет стремиться побудить Пхеньян к денуклеаризации Корейского полуострова и искать пути налаживания доверия в отношениях между Югом и Севером. Это может быть достигнуто за счёт отказа Пхеньяна от всех вооружённых провокаций, развития межкорейских отношений и создания основы для воссоединения. При этом не исключается жёсткий ответ на северокорейские провокации. План денуклеаризации, представленный министерством по делам воссоединения, состоит из трёх этапов, начиная с проектов по улучшению условий жизни северокорейцев после возвращения Пхеньяна к диалогу, и заканчивая активным экономическим сотрудничеством между Югом и Севером, развитие которого будет зависеть от прогресса в денуклеаризации. План предусматривает посредничество Сеула в нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, помощь в проведении переговоров об установлении системы мира и ослаблении трансграничной напряжённости за счёт укрепления доверия в военной области. Ключевыми задачами Сеула в реализации северокорейской политики являются нормализация межкорейских связей на основе взаимного уважения, содействие в защите прав человека в Северной Корее и подготовка к воссоединению.