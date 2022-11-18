Президент РК приостановил ежедневные встречи с журналистами

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Президент РК Юн Сок Ёль принял решение приостановить ежедневные встречи с журналистами на неопределённый срок, начиная с 21 ноября. Об этом сообщила его администрация. Решение принято после того, как 18 ноября во время пресс-конференции произошёл конфликт между одним из журналистов и помощником президента. Когда Юн Сок Ёль закончил встречу с журналистами и направился в свой кабинет, представитель MBC крикнул ему в спину: «Что такого злонамеренного сделала MBC?», после чего вступил в спор с помощником президента. Журналисты телерадиокомпании MBC были исключены из списка сотрудников СМИ, сопровождающих Юн Сок Ёля в поездке в Юго-Восточную Азию в начале этого месяца. Ранее компанию MBC обвинили якобы в «злонамеренном поведении» и распространении «фальшивых новостей». Имелось в виду то, что MBC показала в своём эфире личный разговор президента с министром иностранных дел Пак Чином, имевший место в сентябре, в ходе визита Юн Сок Ёля в Нью-Йорк. Глава государства использовал грубые слова в отношении американских законодателей и президента США. «Администрация президента приняла решение приостановить ежедневные встречи президента с журналистами, которые не могут продолжаться без фундаментальных мер по предотвращению повторения подобных инцидентов,- говорится в сообщении администрации президента,- свободное общение президента с прессой – это часть его общения с гражданами страны. Оно возобновится после того, как будут выработаны меры для надлежащей реализации поставленной цели».