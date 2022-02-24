В РК успешно испытана ракета-перехватчик L-SAM

Photo : YONHAP News

Как сообщили 22 ноября в министерстве обороны, Корейское агентство оборонного развития провело успешные испытания ракеты-перехватчика большой дальности «земля-воздух» L-SAM. Она предназначена для уничтожения баллистических ракет на высоте 50-60 километров. В феврале этого года были проведены лётные испытания L-SAM, в ходе которых ракета запускалась по заданной траектории без поражения цели. В апреле был представлен прототип многофункционального радара, который способен обнаруживать и вести одновременно сотни самолётов и десятки баллистических ракет. После принятия ракеты на вооружение она станет ключевым элементом многоуровневой системы противоракетной обороны (KAMD), в которую входят американская THAAD, отвечающая за высоты от 40 до 150 км, ракеты Patriot (PAC-3), предназначенные для поражения целей в нижнем эшелоне на высоте от 15 до 150 км. В структуру ПРО войдут также ракеты средней дальности «Чхонгун-II» (M-SAM). Разработку ракеты планируется завершить к 2024 году, серийное производство начнётся в 2026 году, а развёртывание - в 2027 году. Учитывая рост северокорейского ракетного потенциала, сроки могут измениться.