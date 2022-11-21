Ожидаемая инфляция снизилась в ноябре до 4,2%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в ноябре текущего года 4,3%, сократившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень восприятия потребительских цен, то есть, их рост, ощущаемый потребителями, также понизился на 0,1%, составив 4,2%. Индекс потребительских настроений составил 86,5 пункта, сократившись на 2,3 пункта по сравнению с октябрём. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения их реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию. Ожидаемая инфляция достигла в июле этого года рекордной отметки в 4,7%, после чего начала постепенно снижаться. Банк Кореи предупредил о продолжении роста цен на коммунальные услуги, обработанные продукты питания и питание вне дома. Однако цены на нефтепродукты и овощи стабилизировались и в ближайшее время останутся на нынешнем уровне.