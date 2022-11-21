Подводные силы РК и США укрепляют сотрудничество

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Командующий подводными силами РК контр-адмирал Ли Су Ёль посетил расположение 7-й флотилии подводных лодок и подводную эскадрилью SUBRON 15 на Гуаме. Об этом сообщили 22 ноября в министерстве обороны РК. Кроме того, Ли Су Ёль принял участие в южнокорейско-американских консультациях по военным операциям с применением подводных лодок. Стороны обсудили тактику подводных сил и вопросы повышения эффективности противолодочной борьбы. Были затронуты также вопросы обеспечения военной поддержки и при необходимости стратегического развёртывания подводных лодок США у берегов Корейского полуострова. Обсуждался также вопрос о проведении в середине следующего года учений подводных лодок Silent Shark, которые проходят регулярно, начиная с 2007 года. Учения Silent Shark нацелены на отработку мер борьбы с дизельными подводными лодками. Обычно эти учения проводятся без освещения в СМИ, учитывая особенности данного вида вооружений.