В РК ухудшаются деловые настроения

Деловые настроения для крупных компаний в РК ухудшаются. Как сообщили 22 ноября в Федерации корейских промышленников, индекс деловых настроений (BSI) для шестисот крупных компаний на декабрь составил 85,4 пункта. Индекс измеряет перспективы производителей в отношении условий ведения бизнеса в следующем месяце. Нынешний показатель является минимальным с октября 2020 года. Он составляет ниже ста пунктов девять месяцев подряд, свидетельствуя о пессимистическом отношении к будущему компаний. Индекс деловых настроений в сфере производства составил 83,8 пункта, а для непроизводственных предприятий - 87,3 пункта. Обе отметки сокращаются семь месяцев подряд, поскольку деловые круги испытывают значительные трудности в связи с сокращением продаж на фоне нестабильности внутренней и мировой экономик, а также роста производственных расходов.