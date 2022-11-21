РК создаст научную базу в глубине Антарктиды

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22 ноября кабинет министров РК утвердил план активизации изучения полярных районов. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства, он предусматривает строительство исследовательской станции во внутренних районах Антарктиды до 2030 года. РК станет шестой страной, создавшей исследовательскую полярную станцию во внутренних районах Антарктиды, после России, США, Японии, Китая, Франции и Италии. В настоящее время у РК есть две антарктические исследовательские станции - Король Сэчжон Великий, построенная в 1988 году на острове Кинг Джордж, и станция Чан Бо Го, созданная в 2014 году в заливе Терра-Нова. Две полярные станции выполняют разные задачи. Станция Король Сэчжон Великий занимается изучением акватории океана и его обитателей, задача станции Чан Бо Го – исследования ледников, метеоритов и озонового слоя. К 2026 году будет построено научно-исследовательское ледокольное судно следующего поколения водоизмещением 15 тысяч тонн. Это обеспечит южнокорейским учёным доступ к Северному Ледовитому океану в высоких широтах. План предусматривает также разработку экологически чистого контейнеровоза ледового класса, который поможет обеспечить безопасную круглогодичную навигацию на северных полярных маршрутах. Кроме того, планируется запуск сверхмалого спутника для наблюдения за таянием ледников в полярных регионах.