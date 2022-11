Группа BTS удостоена двух наград American Music Awards

Photo : YONHAP News

Южнокорейская бойз-группа BTS стала обладательницей премии American Music Awards (AMA) в двух номинациях, что является очередным подтверждением её популярности в мире. Церемония награждения состоялкась 20 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Группа пятый год подряд входит в число лауреатов одной из крупнейших музыкальных премий США. В этом году BTS получили награду в категории «Лучший поп-дуэт/группа», обойдя таких мировых звёзд как Måneskin, Coldplay, Imagine Dragons и One Republic, а также в новой номинации «Лучший исполнитель K-POP». В борьбе за победу в данной номинации южнокорейские исполнители составили успешную конкуренцию BLACKPINK, Seventeen, Tomorrow X Together и TWICE. В категории «Лучший поп-дуэт/группа» BTS удостаивается награды четвёртый год подряд, что является рекордом в истории премии, которая присуждается с 1974 года. Впервые группа BTS была отмечена премией American Music Awards в 2018 году в номинации «Любимый артист в социальных сетях» и после этого ежегодно попадала в списки лауреатов. В прошлом группа победила в трёх номинациях - «Артист года», «Лучший поп-дуэт/группа», «Лучшая поп-песня». BTS – первая азиатская группа, получившая высшую награду «Артист года». Тогда член коллектива Чон Гук заявил, что эти награды станут для BTS новым стартом в её деятельности. Чон Гук выступил 20 ноября на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Ранее он принял участие в записи саундтрека чемпионата мира.