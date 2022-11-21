Заседание СБ ООН по КНДР закончилось безрезультатно

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Заседание Совета Безопасности ООН, созванное 21 ноября после состоявшегося 18 ноября запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, завершилось безрезультатно. Китай и Россия, обладающие правом вето, в очередной раз заблокировали усилия США по введению новых санкций. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд жёстко осудила действия Пхеньяна, напомнив, что с начала года Север запустил 63 баллистические ракеты. Она обвинила Россию и Китай в поддержке ракетных провокаций, отметив, что члены Совета Безопасности, обладающие правом вето, уже десятый раз оставляют действия Северной Кореи безнаказанными. Представитель США призвала членов Совбеза «принять меры по обузданию незаконных действий Пхеньяна в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет». Она подтвердила готовность США начать переговоры с Севером без предварительных условий. «Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются результатом деятельности США, ведущейся вокруг КНДР, что наносит ущерб как их партнёрам в регионе, так и ситуации в Северо-Восточной Азии в целом»,- заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь тоже отклонил призывы к новым акциям, потребовав от США искренности по отношению к Северной Корее. «США должны отреагировать на законные опасения КНДР и как можно скорее превратить диалог из формальности в реальность»,- заявил Чжан Цзюнь. Он призвал США к «практическим действиям по прекращению военных учений и смягчению санкций».