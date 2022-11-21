17% женщин в РК оставляют работу после замужества

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Согласно данным, представленным 22 ноября Национальным статистическим управлением, около 17% южнокорейских женщин оставили работу после вступления в брак. По состоянию на апрель этого года, 1 млн 397 тыс. женщин в возрасте до 55 лет прекратили работу после вступления в брак. Это на 47 тыс. меньше, чем год назад. Сокращение вызвано продолжающимся снижением количества браков. Число замужних женщин в этой возрастной категории составило в апреле 8 млн 100 тыс., что на 2,6% меньше, чем в 2021 году. 42,8% женщин, оставивших работу, заявили, что основной причиной их решения является воспитание детей. 26,3% прекратили работу из-за замужества, а 22,7% - из-за беременности. Между тем, количество работающих матерей с детьми до 18 лет составило в апреле 2 млн 622 тыс. человек. Уровень занятости среди замужних женщин вырос на 1,5% до рекордной отметки в 62,6%.