МИД РК: Проверки воды с АЭС Фукусима имеют важное значение

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Регулярные проверки международными экспертами загрязнённой воды с АЭС Фукусима имеют важное значение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 ноября министерством иностранных дел РК. В нём подчёркнута важность обмена точной и достоверной информацией, выполнения всех процедур проверки воды в точном соответствии с международными критериями. Для этого Сеул намерен тесно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими международным организациями. В настоящее время загрязнённая вода хранится в специальных резервуарах на территории станции. По утверждению Токио, она очищена от большинства радионуклеидов. 18 ноября в МАГАТЭ сообщили о завершении второй проверки загрязнённой воды с АЭС Фукусима группой международных экспертов, включающей специалистов из РК и Финляндии. Результаты проверки будут представлены за три месяца до начала сброса воды, запланированного на 2023 год.