Начинает действовать запрет на одноразовые пакеты и посуду

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С 24 ноября в южнокорейских магазинах вводится полный запрет на предоставление полиэтиленовых пакетов покупателям как безвозмездно, так и платно. В кафе и ресторанах запрещается использование пластиковых трубочек и бумажных стаканчиков. Однако в течение года объявлен переходный период, в течение которого за нарушение новых правил не будут взиматься штрафы и применяться другие меры наказания. Меры по ограничению использования одноразовых предметов уже действуют в крупных магазинах площадью свыше 3 тыс. кв метров и супермаркетах площадью свыше 165 кв метров. В настоящий момент в обычных круглосуточных магазинах полиэтиленовые пакеты можно купить за 100 вон (7 центов). Запрет касается также бесплатных одноразовых пакетов для зонтов, которые во время дождя выкладывают при входе в крупные универмаги, торговые центры и другие подобные объекты. Помимо этого, на стадионах и других спортивных объектах запрещается использовать одноразовые пластиковые и полиэтиленовые атрибуты в поддержку любимой команды. Южнокорейцы неоднозначно оценивают решение министерства экологии о годовом переходном периоде, который должен помочь предприятиям торговли привыкнуть к новой системе. Многие считают, что он лишает смысла меры по ограничению использования одноразовых предметов.