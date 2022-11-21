Будет проведено парламентское расследование Итхэвонской трагедии

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23 ноября руководители правящей партии Сила народа и крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро договорились провести парламентское расследование трагедии в сеульском районе Итхэвон. Оно начнётся после того, как Национальное собрание примет бюджет страны на 2023 финансовый год. Таким образом, правящая партия изменила своё прежнее решение, которое заключалось в том, что парламентское расследование станет возможно, если продолжающееся полицейское расследование окажется безрезультатным. В соответствии с достигнутой договорённостью, будет сформирован специальный парламентский комитет из 18 человек, включая девять представителей Демократической партии Тобуро, семь представителей партии Сила народа и двух представителей других оппозиционных партий. Расследование решено провести за 45 дней, но в случае необходимости оно может быть продлено.