Министр обороны РК призвал КНР помочь решению проблем Севера

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23 ноября в рамках проходящего в Камбодже совещания глав оборонных ведомств АСЕАН-Плюс состоялась встреча министров обороны РК и Китая Ли Чжон Сопа и Вэй Фэнхэ. Глава южнокорейского оборонного ведомства попросил Пекин играть «более конструктивную» роль в противодействии ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи. По словам Ли Чжон Сопа, нынешняя политика угроз не принесёт Пхеньяну никакой выгоды. В ответ Вэй Фэнхэ сказал, что Китай тоже не желает эскалации напряжённости на Корейском полуострове. Он призвал заинтересованные страны приложить усилия для решения проблем путём диалога. Участники встречи отметили, что для «ориентированного на будущее» развития двустороннего оборонного сотрудничества важно укреплять его посредством тесного «стратегического» общения. С этой целью они договорились возобновить регулярные встречи на уровне заместителей министров обороны, которые не проводились с 2019 года.