Банк Кореи снизил прогноз роста экономики РК на 2023 год

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24 ноября Банк Кореи снизил прогноз роста отечественной экономики на 2023 года до 1,7%. Это на 0,4% меньше, чем прогнозировалось три месяца назад. Нынешний прогноз является одним из самых низких с 2000 года, не считая 2020 года, когда экономика продемонстрировала отрицательный рост из-за пандемии COVID-19, и 2009 года, когда она пострадала от мирового финансового кризиса. Последний прогноз Банка Кореи совпадает с прогнозом Корейского института финансов, но он ниже, чем прогнозы Азиатского банка развития, Корейского института развития, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Международного валютного фонда. Одновременно Банк Кореи понизил прогноз инфляции на следующий год с 3,7% до 3,6%. Это самый низкий прогноз роста потребительских цен с 2008 года. Тем не менее, он существенно превышает двухпроцентный целевой показатель Банка Кореи.