Банк Кореи повысил учётную ставку до 3,25%

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24 ноября комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение повысить учётную ставку с 3% до 3,25%. Нынешнее повышение – девятое по счёту с августа прошлого года. За указанный период ставка повысилась в совокупности на 2,75% - семь раз на 0,25% и дважды на 0,50%. Основной причиной политики повышения учётной ставки является сохранение высокой инфляции. В октябре этого года потребительские цены выросли в среднем на 5,7% в годовом исчислении. Ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в ноябре 4,3%. Отметка выше 4% сохраняется в течение пяти месяцев подряд. Ещё одной причиной повышения учётной ставки является растущий отрыв от ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В начале ноября она была повышена на 0,75%, составляя в настоящее время 3,75 – 4%. В связи с последним решением Банка Кореи разрыв между ставками сократился до 0,75%, однако в декабре ожидается очередное повышение ставки ФРС, хотя и менее существенное. Эксперты отмечают, что большой разрыв в учётных ставках Банка Кореи и ФРС может привести к массовому оттоку иностранного капитала с южнокорейского финансового рынка и дальнейшему ослаблению национальной валюты. Следующее заседание Банка Кореи, на котором будет принято решение об учётной ставке, состоится 13 января 2023 года.