За время пандемии число просмотров видео K-POP увеличилось в 2,5 раза

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Количество просмотров видео с музыкой K-POP за время пандемии COVID-19 существенно увеличилось. Об этом свидетельствуют данные проекта K-POP Radar музыкального стартапа Space Oddity, опубликованные 23 ноября под заголовком «Карта мира K-POP 2022». В ходе исследования было проанализировано общее количество просмотров музыкальных клипов 229 исполнителей K-POP и видеороликов с использованием их музыки с первого августа прошлого года до конца июля нынешнего года. За указанный период количество просмотров видео превысило 64 млрд 300 млн, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Просмотры видео с музыкой BTS составили 18,7% от общего числа просмотров, за ними следуют Blackpink -11,3%, Twice - 5,8% и Lisa - 3,7%. Среди наиболее популярных исполнителей также оказались Stray Kids, ITZY, Seventeen, Espa, Psy и IU. Особенно значительным был рост спроса на видео K-POP в Индии и Японии.