Цены производителей продолжают расти

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 24 ноября, индекс цен производителей, который является основным барометром потребительской инфляции, составил в октябре 120,61 пункта. Это на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце. В годовом исчислении прирост составил 7,3%. Как пояснили в Банке Кореи, основным фактором роста цен явилось повышение тарифов на электроэнергию, газ и утилизацию мусора. По сравнению с предыдущим месяцем, они увеличились в среднем на 8,1%. Промышленные товары подорожали на 0,3%, уголь и нефтепродукты - на 1,9%, продукты питания - на 0,4%. Выросли цены на транспорт, гостиничные и ресторанные услуги. С другой стороны, цены на сельскохозяйственную и рыбную продукцию снизились на 7,3% по сравнению с сентябрём. Химическая продукция подешевела на 0,2%, а первичные металлы – на 0,3%.