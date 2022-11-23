Пхеньян критикует правительство РК

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«Непонятно, почему жители РК молча наблюдают за тем, как правительство Юн Сок Ёля постоянно создаёт опасные ситуации». Об этом говорится в заявлении, распространённом 24 ноября агентством ЦТАК от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Высказавшись в крайне оскорбительном тоне о нынешнем южнокорейском президенте, Ким Ё Чжон отметила, что при бывшем президенте Мун Чжэ Ине Сеул не являлся целью потенциальных ударов КНДР. Она назвала правительство РК «верными псами и марионетками» США, которые точно следуют указаниям Вашингтона. Ким Ё Чжон напомнила, что ранее южнокорейский МИД назвал действия КНДР по реализации своего права на самооборону «провокацией», предупредив о возможном введении односторонних санкций. 22 ноября Пхеньян подверг критике обсуждение ракетных запусков в Совбезе ООН.