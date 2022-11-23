Неиспользованные дозы SKYCovione будут утилизированы

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Неиспользованные дозы первой отечественной вакцины от COVID-19 могут быть утилизированы в связи с крайне низким спросом. Об этом сообщила 23 ноября на брифинге начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Пэк Кён Ран. Южнокорейская вакцина SKYCovione компании SK Bioscience была разработана на основе раннего варианта вируса COVID-19 и допущена к применению, когда спрос на моновалентные вакцины снизился. Кроме того, с началом поставок модифицированных бивалентных вакцин Moderna и Pfizer, нацеленных на защиту от омикронных вариантов вируса, она стала практически бесполезной. Ранее правительство подписало с SK Bioscience контракт на предварительную закупку 10 млн доз SKYCovione, из которых 610 тысяч были поставлены в начале сентября. Однако крайне низкий спрос заставил компанию приостановить производство. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, вакциной SKYCovione привиты не более двух тысяч человек.