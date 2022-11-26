РК будет наращивать производство и экспорт вооружений

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РК будет стремиться к тому, чтобы к 2027 году стать четвёртым в мире экспортёром вооружений, заняв не менее 5% профильного рынка. Данная цель была объявлена на совещании представителей правительства и военно-промышленного комплекса, состоявшемся 24 ноября в штаб-квартире Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) под председательством президента страны Юн Сок Ёля. Заместитель министра обороны Син Бом Чхоль заявил, что расширение экспортного направления позволит укрепить технологический потенциал и общую базу профильных компаний, а также создать структуру, благоприятную для создания новейших образцов вооружений. В числе основных задач он назвал усиление государственной поддержки оружейной отрасли посредством комплекса мер, в том числе, отбора к 2026 году ста перспективных средних и малых оборонных предприятий для оказания им всемерной поддержки. Для этого будет создан Инновационный фонд оборонных технологий объёмом 90 млн долларов. Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян обещал превратить военно-промышленный комплекс в стратегическую отрасль.