В РК продолжается борьба за снижение концентрации микропыли

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Правительство РК поставило цель к 2027 году снизить среднегодовую концентрацию микропыли в атмосфере до средней отметки по Организации экономического сотрудничества и развития, составляющей 13 мг/м³. Об этом сообщил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 25 ноября на заседании специального комитета по проблеме микропыли. Он напомнил, что в период с 2015 по 2021 год концентрация микропыли была снижена с 26 мг/м³ до 18 мг/м³. Четвёртый пакет мер в рамках сезонной системы контроля за качеством воздуха предусматривает дополнительное сокращение объёма выбросов микропыли и других вредных веществ в атмосферу от 1 до 10%. Будет повышена эффективность прогнозирования и информирования населения об уровне микропыли. Помимо этого, зона ограничения использования дизельных автомобилей пятого уровня выбросов вредных веществ, которая в настоящий момент действует в пределах столичного региона, будет расширена. Планируется ужесточить контроль за сокращением выбросов микропыли на угольных электростанциях, строительных объектах и в морских портах.