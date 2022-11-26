В РК будут повышены детские пособия

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25 ноября министерство здравоохранения и социального обеспечения РК обнародовало новый план поддержки населения в уходе и воспитании детей, рассчитанный до 2027 года. Он предусматривает увеличение материальной поддержки родителей. В этом году выплаты на детей в возрасте до одного года при уходе за ребёнком дома составляют 300 тыс. вон (225 долларов) в месяц. Если ребёнок посещает детское дошкольное учреждение, то выплата составляет 500 тыс. вон (380 долларов). Со следующего года на детей до одного года будет выплачиваться 700 тыс. вон (530 долларов), независимо от факта посещения дошкольных учреждений. После года выплата составит 350 тыс. вон (265 долларов) при воспитании ребёнка дома и 500 тыс. вон при отправке в дошкольные учреждения. После 2024 года ребёнку до года будет полагаться пособие в 1 млн вон (756 долларов), а по достижении годовалого возраста - 500 тыс. вон. Помимо этого, будут приняты меры поддержки в воспитании, в том числе, консультации и разработка развлекательно-образовательных программ.