В результате крушения вертолёта в провинции Канвондо погибли 5 человек

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Пять человек погибли в результате крушения вертолёта, которое произошло 27 ноября в 10:50 в горной местности в районе деревни Хёнбук-мён уезда Янян-гун провинции Канвондо. В числе погибших пилот и механик, которые должны были находиться на борту. Позже спасатели обнаружили на месте аварии ещё три тела – мужчины и двух женщин. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что все они находились на борту вертолёта. Вертолёт S-58T производства американской компании Sikorsky, арендованный властями города Сокчхо, уездов Янян-гун и Косон-гун у частной компании, совершал облёт местности в рамках борьбы с лесными пожарами. После падения на землю машина взорвалась и загорелась, но огонь был потушен примерно через час и не распространился по окрестностям. Представитель компании-владельца вертолёта сообщил, что бортовой регистратор, находящийся в хвосте машины, устаревшей модели, и к тому же он был сильно повреждён при аварии. Следовательно, при расследовании причин катастрофы могут возникнуть проблемы.