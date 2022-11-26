Лидер КНДР вновь появился на публике в сопровождении дочери

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын во второй раз за короткое время появился на публике в сопровождении дочери. На фотографиях, опубликованных агентством ЦТАК, Ким Чжу Э, предположительно, второй ребёнок в семье Ким Чон Ына, изображена в длинном зимнем пальто чёрного цвета с меховым воротником. Вместе с отцом она участвовала в фотосессии с официальными лицами, причастными к запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Ким Чон Ын «тепло поздравил надёжных солдат обороны» с успехом. Он также заявил о необходимости «никогда не останавливаясь на достигнутом, продолжать безгранично укреплять обороноспособность». Он выразил надежду в то, что учёные, техники и работники военной промышленности страны укрепят ядерные силы «с исключительно высокой скоростью». ЦТАК сообщает также о повышении воинских званий причастных к запуску «Хвасон-17». Один человек получил звание генерал-полковника, два человека - генерал-лейтенанта, девять - генерал-майора, 19 - старшего полковника, 44 - полковника. Звание героя присвоено транспортно-пусковой установке, с которой была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.