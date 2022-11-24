Правительство РК может снизить прогноз роста экономики на 2023 год

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В последнее время крупнейшие отечественные и зарубежные финансовые организации пересматривают прогноз роста южнокорейской экономики на следующий год ниже 2%. По данным министерства планирования и финансов, во второй половине декабря правительство страны тоже представит пересмотренный прогноз экономического роста на следующий год. В июне, когда новое правительство представляло свою экономическую политику, рост ВВП на 2023 год прогнозировался в размере 2,5%. На этот раз рассматривается возможность пересмотра прогноза до уровня ниже 2%. Это связано с продолжением инфляции, ослаблением национальной валюты, повышением учётной ставки и нестабильностью экспортной отрасли, которая является основой южнокорейской экономики. Эксперты считают, что экономическая ситуация в следующем году будет сложнее, чем в этом. Между тем, поправки в прогноз о налоговых сборах вноситься не будут. Это связано с тем, что в случае ухудшения экономической ситуации собираемость налогов сократится только через год, то есть в 2024 году.