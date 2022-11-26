Птичий грипп может сократить поставки яиц

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Из-за участившихся случаев выявления очагов высокопатогенного птичьего гриппа возникли опасения по поводу сокращения поставки на рынок куриных яиц и роста цен на них. В период с 19 по 27 ноября в стране выявлены 22 очага заражения. В прошлом году наблюдалась примерно такая же ситуация. Как сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, несмотря на продолжающееся распространение вируса, поставки яиц осуществляются стабильно. Однако в связи с возможным ухудшением ситуации торговые компании принимают меры по увеличению запасов яиц, что привело к незначительному увеличению оптовых цен. Министерство принимает меры для поддержания стабильности рынка, в том числе, поощряя увеличение производства и пресекая спекулятивные действия торговых компаний. Планируется рассмотреть возможность прямого импорта яиц, как это было в 2020-2021 годах, на случай нехватки поставок на внутреннем рынке.