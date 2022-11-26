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Политика

Конечным потребителем южнокорейских снарядов являются США

Write: 2022-11-28 14:02:28Update: 2022-11-28 16:17:09

Конечным потребителем южнокорейских снарядов являются США

Photo : YONHAP News

Поставки артиллерийских снарядов южнокорейского производства в США основаны на том, что США являются их конечным потребителем. Об этом сообщил 28 ноября на брифинге представитель министерства обороны РК полковник Мун Хон Сик, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что США планируют передать южнокорейские снаряды Украине. Он подчеркнул, что соответствующие сообщения поступают со ссылкой на неназванных официальных лиц, но в данном случае необходима более точная информация. На днях CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщила, что США планируют закупить у РК 100 тыс. снарядов для 155-мм артиллерийских орудий для поставки Украине. Ранее в министерстве обороны РК подтвердили, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о поставках снарядов, чтобы компенсировать их нехватку в американских арсеналах. 
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