Крупные универмаги сокращают энергопотребление

К концу года самыми яркими местами в Сеуле становятся крупные универмаги, фасады которых привлекают покупателей яркими рекламными вывесками. Между тем, в условиях энергетического кризиса в мире всё больше внимания уделяется вопросам сокращения энергопотребления. В одном из столичных универмагов «Синсэге» с наступлением ночи весь фасад превращается в огромный экран, создающий предновогоднюю атмосферу. Разрешение экрана было увеличено в два раза, однако расходы на его содержание удалось сократить за счёт использования светодиодных ламп и бывших в употреблении рамок. За счёт светодиодного освещения и дешёвых рам компания реализует концепцию управления, нацеленного на вовлечение бизнеса в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Кроме того, время работы освещения в ночное время было сокращено на полтора часа. За месяц положительный эффект этих мер сопоставим с посадкой около 50 сосен. Администрация прилагает усилия для увеличения доли использования естественного света. В условиях роста цен на энергию универмаги делают всё возможное, чтобы соответствовать политике энергосбережения и одновременно привлечь покупателей.