Групповой этап ЧМ-2022: Футболисты РК проиграли команде Ганы 2:3

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Южнокорейские футболисты проиграли команде Ганы со счётом 2:3 во втором матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Катаре. Матч состоялся 28 ноября на стадионе Education City в Аль-Райяне. Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу команды Ганы. Первый мяч в ворота южнокорейской команды забил на 24-й минуте матча Мохаммед Салису, а на 34-й минуте его товарищ по команде Мохаммед Кудус забил второй гол. Во втором тайме южнокорейская команда активизировалась, нападающий Чо Гю Сон забил два гола в ворота соперников на 58-й и 61-й минутах игры. Однако Мохаммед Кудус на 68-й минуте матча забил решающий гол в ворота южнокорейской команды, обеспечив победу сборной Ганы. У сборной РК одно очко, завоёванное 24 ноября в первом матче группового этапа с командой Уругвая, который окончился нулевой ничьёй. В тот же день футболисты Ганы проиграли команде Португалии со счётом 3:2. Португальские футболисты, одержав победу в матче над сборной Уругвая со счётом 2:0, обеспечили себе выход в плей-офф. С шестью очками они займут не ниже второго места в группе. Заключительный матч в групповом турнире южнокорейские футболисты сыграют 2 декабря с командой Португалии. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы.