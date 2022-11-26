РК и США сотрудничают в решении северокорейских проблем

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Попытки Пхеньяна переложить ответственность за свои провокационные действия на Сеул и его союзников, жёсткие высказывания заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон являются показателем эффективности усилий РК и США. Об этом заявил 28 ноября на встрече с журналистами посол РК в США Чо Тхэ Ён. Говоря о беспрецедентных провокационных действиях Севера, он отметил, что в 2019 году имели место 25 запусков баллистических ракет, а в этом году уже 63. Помимо этого, Пхеньян проводил артиллерийские стрельбы и военно-воздушные учения с массовым привлечением истребителей. Посол напомнил, что РК поддерживают тесное сотрудничество с США и Японией в противодействии провокациям Севера, демонстрируя решимость и возможности южнокорейско-американского альянса. Кроме того, Сеул и Вашингтон ведут активные переговоры об укреплении сил расширенного сдерживания, - добавил посол. Он подчеркнул, что РК и США одновременно работают над возвращением Пхеньяна за стол переговоров, сохраняя готовность к обсуждению вопросов мира на Корейском полуострове.