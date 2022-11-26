РК и Люксембург расширяют сферы сотрудничества

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РК и Люксембург расширят сотрудничество в области поставок основных полезных ископаемых и в аэрокосмической сфере. Соответствующая договорённость достигнута в хода состоявшихся 29 ноября переговоров директора департамента внешней торговли и инвестиций министерства промышленности, торговли и энергетики РК Мун Дон Мина и министра экономики Люксембурга Франца Файо. Встреча состоялась на церемонии завершения строительства завода Rotarex Korea в городе Асане провинции Чхунчхон-Намдо. Франц Файо заявил, что Люксембург переориентирует экономику с финансовой на аэрокосмическую сферу и производство с применением новейших технологий. Мун Дон Мин отметил возможность передачи Люксембургу передовых южнокорейских технологий. Компания Rotarex, построившая завод в Асане, является мировым лидером по производству продукции для работы с газами. Газовые клапаны сверхвысокой частоты, которые будут производиться на заводе, планируется поставлять отечественным полупроводниковым компаниям. До конца прошлого года РК инвестировала в Люксембург 29 млрд 600 млн долларов. Двусторонний товарооборот составил в прошлом году 141,5 млн долларов, увеличившись на 50,7% в годовом исчислении.