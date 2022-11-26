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Экономика

РК и ЕС развивают взаимодействие в рамках цифрового партнёрства

Write: 2022-11-29 11:36:55Update: 2022-11-29 11:44:44

РК и ЕС развивают взаимодействие в рамках цифрового партнёрства

Photo : YONHAP News

РК и ЕС договорились об активизации совместной работы в сферах кибербезопасности, квантовых технологий, высокопроизводительных вычислений и полупроводников в рамках цифрового партнёрства. 28 ноября в формате видеоконференции состоялась встреча министра науки и информационно-коммуникационных технологий РК Ли Чжон Хо с Еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в ходе которой подписано соответствующее соглашение.  Стороны сошлись во мнении, что развитие и применение цифровых технологий должны осуществляться на основе повышения уровня жизни населения, разрешения социальных проблем, уважения прав человека и демократических ценностей. Стороны договорились развивать всеобъемлющее сотрудничество в цифровой торговле, информатизации услуг, повышении человеческого потенциала. Помимо этого, достигнута договорённость об активном взаимодействии по вопросу развития связи пятого и шестого поколений. 
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