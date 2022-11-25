Выпущен «приказ о возвращении на работу» водителей цементовозов

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29 ноября на заседании кабинета министров, проходившем под председательством президента РК Юн Сок Ёля, был выпущен «приказ о возвращении на работу» бастующих водителей грузовиков. В первую очередь он касается водителей цементовозов. Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов проводит всеобщую забастовку с 24 ноября, требуя улучшения условий работы. Это привело к сбоям в разных отраслях. «Приказ о возвращении на работу» издаётся впервые с 2004 года, когда был принят соответствующий закон. Президент объяснил такое решение кризисной ситуацией в промышленности, вызванной остановкой работы на строительных и промышленных площадках по всей стране. По его словам, власти были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы не допустить ещё большего ущерба в промышленности. Юн Сок Ёль призвал водителей грузовиков «пока не поздно» вернуться на работу, подчеркнув, что перед лицом экономической угрозы правительство, народ, деловые круги и рабочие должны быть едины. Он также назвал забастовку Союза солидарности грузоперевозчиков попыткой извлечь выгоду для себя, поставив под угрозу жизнь населения и национальную экономику. В соответствии с законом, министр сухопутных территорий и транспорта имеет право наложить запрет на забастовку, если она угрожает национальной экономике. За нарушение запрета предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до 30 млн вон (22.500 долларов).