В РК пришли зимние холода

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После осенних дождей в РК наступило резкое похолодание. 29 ноября утром наблюдалась относительно тёплая погода, но во второй половине дня началось понижение температуры. В Сеуле максимальная температура воздуха днём составила +8ºС, в целом по стране от +6ºС до +20ºС. Падение температуры ожидается в первую очередь в западных регионах более чем на 5ºС. Из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ещё ниже. На западном и южном побережьях, в горных районах провинции Канвондо и на острове Чечжудо объявлено предупреждение о сильном ветре. Под влиянием холодного антициклона, пришедшего на Корейский полуостров, после захода солнца прогнозируется резкое похолодание. 30 ноября утром температура по стране будет ниже, чем накануне, на 15-20ºС. В уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо она составит -11ºС, в Сеуле -7 ºС, в центральных регионах -10ºС. Таким образом, с вечера 29 ноября по всей стране, за исключением нескольких районов, объявляется предупреждение о похолодании, что происходит впервые после 2010 года, когда была введена система предупреждений о холодах по ныне действующим критериям. 3 декабря в провинции Чхунчхон-Намдо и на западе провинций Чолладо ожидается снег от 1 до 5 см. Временное потепление ожидается в конце недели, после чего вновь продолжатся зимние холода.